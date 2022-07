Com retornos, Bahia faz último treino antes de duelo contra o Guarani

Com o objetivo de se manter dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia fez seu último treino com bola antes de viajar para Campinas, em São Paulo, onde enfrenta o Guarani. A atividade aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'ávila.

Antes das 9h, no auditório, a comissão técnica passou um vídeo com detalhes do Guarani. Em seguida, no campo 1 do CT, o treinador Enderson Moreira orientou os atletas em um treino tático. Os dez titulares, em espaço reduzido, eram obrigados a trocar dez passes até ganhar o direito de finalizar. O segundo time precisava apenas roubar a bola, tocar uma vez e chutar. Na segunda parte, usando todo gramado, ele fez o tradicional tático de 10x10.

Jogadores que estavam em transição após lesão, os laterais Luiz Henrique, André e Jonathan e o meia-atacante Marco Antônio, participaram normalmente das atividades com bola.

O volante Rezende fez um treinamento físico e técnico especial e segue fora. O também volante Emerson Santos deu iniciou ao processo de transição no campo 2.

O Bahia enfrenta o Guarani no sábado, 16, às 18h30, no Brinco do Ouro, em Campinas. O Tricolor, instável nas últimas rodadas, é o terceiro colocado, com 30 pontos, apenas quatro a mais que o quinto coloco Sport. Já o Guarani está na zona de rebaixamento, com 17 pontos ganhos.