Com retornos de Marco Antônio e Teixeira, Barroca divulga relacionados

Para o jogo decisivo da temporada 2022, o técnico Eduardo Barroca divulgou a lista com os 23 jogadores do Bahia relacionados para o duelo contra o CRB, programado para este domingo, 6, às 18h30, no Rei Pelé. A lista conta com os retornos do goleiro Matheus Teixeira, do lateral-direito Douglas Borel e do meia-atacante Marco Antônio.

As três novidades devem figurar no banco de reservas na partida em Maceió. Matheus Teixeira volta depois de recuperar-se de uma cirurgia no joelho, Borel foi relacionado por conta da ausência de Marcinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Guarani, e o meia-atacante Marco Antônio volta a figurar entre as opções de jogo após recuperar-se de uma entorse no tornozelo.

O Bahia deve entrar em campo com a seguinte formação: Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Matheus Bahia); Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Daniel; Victor Jacaré, Caio Vidal (Matheus Davó) e Ricardo Goulart.

Para conseguir o acesso o Bahia precisa vencer o jogo contra o time alagoano. Em caso de empate ainda vai, a depender do resultado do Vasco com o Ituano, depender do julgamento programado para a próxima semana do caso envolvendo a invasão de campo ocorrida na Ilha do Retiro. Se perder, terá que torcer para Ituano e Sport não vencerem ou tirarem a vantagem de gols do time baiano.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Mateus Claus, Matheus Teixeira e Dênis Jr.

Laterais: André, Douglas Borel, Matheus Bahia e Luiz Henrique

Zagueiros: Gabriel Xavier, Ignácio, Luiz Otávio e Didi

Meio-campistas: Patrick, Miqueias, Rezende, Mugni, Daniel, Ricardo Goulart

Atacantes: Copete, Jacaré, Marco Antônio, Davó, Rodallega, Caio Vidal, Ytalo