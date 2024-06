Com tático, Bahia avança na preparação visando o Atlético-MG | A TARDE

O elenco do Bahia realizou sua penúltima atividade focada na partida contra o Atlético-MG, marcada para este domingo, 2, na Arena MRV, em Belo Horizonte, válida pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O grupo iniciou os trabalhos na manhã desta sexta-feira, 31, com atividades na academia. Já no campo 1 do CT Evaristo de Macedo, a comissão técnica dividiu dois times e iniciou um trabalho em campo aberto. As esquipes receberam uma bola e buscavam construir jogadas e evitar que o time adversário marcasse gols.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni ministrou o treinamento de ordem tática. Ao final, uma parte do grupo aprimorou finalizações a gol e o sistema defensivo fazia uma atividade de jogada aérea. O restante do elenco participou de um técnico em campo reduzido, com seis jogadores de cada lado.

A novidade na atividade foi a presença do zagueiro Marcos Victor. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente, assim como o lateral-esquerdo Ryan. Enquanto isso, o volante Acevedo treinou na academia e o zagueiro Victor Cuesta esteve fez um trabalho físico e técnico especial no campo 2 do CT.

O grupo encerra a preparação na manhã deste sábado, 1, na Cidade Tricolor. O esquadrão é o vice-líder da Série A, com 13 pontos, a mesma pontuação do líder Athletico Paranaense, que está na frente devido ao saldo de gols.

