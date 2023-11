Com tático, Bahia encerra preparação para pegar o São Paulo | A TARDE

O elenco do Bahia concluiu a preparação para o importante compromisso diante do São Paulo, marcado para esta quarta-feira, 29, às 20h, na Arena Fonte Nova, válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na primeira atividade realizada na manhã desta terça-feira, 28, na Cidade Tricolor, o grupo foi até o auditório e assistiu um vídeo com informações do adversário. Na sequência, no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade de cruzamentos ofensivos com laterais e os demais jogadores do elenco.

Logo depois, em espaços definidos pela comissão técnica, os atletas foram divididos em quatro times com sete jogadores de linha e um no gol, onde foi aplicada a atividade de ordem tática. Ao final da atividade, alguns jogadores aprimoraram bolas paradas em cobranças de faltas e pênaltis.

Para esta partida, Rogério Ceni terá como opções no time o zagueiro David Duarte e o atacante Everaldo, que cumpriram suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Recuperado de um problema muscular, o zagueiro Raul Gustavo treinou normalmente e deverá estar entre os convocados para encarar o Tricolor paulista.

Primeiro time dentro da zona da degola, o time azul, vermelho e branco é o 17° colocado, com 41 pontos somados. Já o adversário é o 10°, com 47.