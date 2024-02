Com trabalho técnico-tático, Bahia está pronto para pegar o América-RN | A TARDE

O elenco do Bahia concluiu os trabalhos de preparação mirando o jogo contra o América-RN, marcado para esta quinta-feira, 15, às 19h15, na Arena Fonte Nova, válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024.

O dia na Cidade Tricolor foi iniciado com o grupo assistindo a vídeos dos lances do jogo contra o River-PI, onde foram analisados os pontos positivos e negativos. Já no campo 1 do CT Evaristo de Macedo, o preparador físico Danilo Augusto comandou o aquecimento. Na sequência, a comissão técnica promoveu atividades técnico-táticas.

Com uma parte do grupo, o técnico Rogério Ceni ministrou situações de jogo ofensivas e defensivas. O restante do grupo aprimorou bolas paradas no campo 2 do CT, com o auxiliar Charles Hembert.

Os meio-campistas Léo Cittadini e Rezende, além do atacante Oscar Estupiñan treinaram normalmente e podem aparecer na lista de relacionados. Os dois primeiros estão recuperados de lesão. Regularizado, o centroavante colombiano já está a disposição da comissão técnica.

Após perder para o River-PI na última rodada, o Esquadrão de Aço ocupa a segunda posição do grupo A, com três pontos somados.