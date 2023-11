Com trabalhos táticos, Bahia encerra preparação para pegar o Cruzeiro | A TARDE

O elenco do Bahia encerrou a preparação para a partida contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira, 25, às 20h, no Mineirão, válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de trabalharem no campo, o grupo assistiu a vídeos do adversário no auditório do clube. Logo depois, os atletas realizaram um trabalho de aquecimento com o preparador físico Danilo Augusto.No trabalho seguinte, o técnico Rogério Ceni dividiu o time em dois para uma atividade de troca de passes e desarmes.

Divididos nos campos 1 e 2 do CT Evaristo de Macedo, Ceni ministrou um trabalho tático com os titulares. O restante do elenco trabalhou com os auxiliares Nelson Simões e Charles. Por fim, os jogadores trabalharam finalizações a gol a exaustão. Após o almoço, a delegação embarca para Belo Horizonte.

Vindo de três triunfos seguidos, o Bahia é o 13º colocado na tábua de classificação da Série A, com 31 pontos somados em 28 jogos disputados.