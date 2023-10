Com trabalhos táticos, Bahia se reapresenta e pensa no Goiás | A TARDE

A tarde desta segunda-feira, 2, foi marcada pela reapresentação do elenco do Bahia no CT Evaristo de Macedo. Os jogadores retornaram aos treinos após a derrota para o Flamengo no último sábado, 30, e iniciaram os preparativos para o próximo desafio contra o Goiás, no próximo sábado.

As atividades começaram na academia, onde os atletas fizeram a ativação e trabalhos de mobilidade. Já no campo, após o aquecimento, o grupo de jogadores foi dividido em três. Enquanto um fez um trabalho técnico em espaço reduzido, os outros dois se enfrentaram em uma atividade tática que abrangeu dois terços do gramado. Os goleiros, sob o comando do treinador Duda Varjão, participaram de exercícios específicos.

Na sequência, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Flamengo foram liberados para atividades regenerativas. Enquanto isso, o restante do grupo realizou um novo trabalho tático, desta vez contando com a participação ativa dos goleiros.



O meia Cauly participou de parte das atividades em grupo e, posteriormente, dedicou-se a trabalhos específicos. Já Léo Cittadini, que está em fase de recuperação, se dividiu entre a academia e as sessões de fisioterapia, sob a supervisão da equipe médica do clube.



Na manhã desta terça-feira, 2, os jogadores retomam as atividades com foco no Goiás. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 7, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada do Brasileirão.