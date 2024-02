Com volta do time principal, Baiano começa ‘oficialmente’ para o Bahia | A TARDE

Embora já tenham passado 23 dias desde a virada do ano, 2024 oficialmente só começou agora para o Tricolor de Aço. O elenco principal voltou a Salvador depois de 12 dias fora, em pré-temporada em Manchester, e vai ter que correr atrás dos pontos que deixaram de ser conquistados no Campeonato Baiano para alcançar a classificação.

Era sabido desde o ano passado que o Bahia começaria o estadual com time alternativo. As primeiras duas partidas do Baianão seriam disputadas por um elenco mesclado entre peças do time sub-20 e jogadores mais experientes que tiveram pouca minutagem no ano passado.

Os adversários, que não tinham nada com isso, se aproveitaram das circunstâncias. Dado que o Bahia é o atual campeão do torneio e também o seu maior vencedor (50x), os times do estado têm sempre muita cautela nos duelos contra o Esquadrão. Sabendo que não enfrentariam o Superman no auge da sua força, entraram em campo mais ousados em busca do resultado.

Tanto o Jequié, na estreia, quanto o Atlético de Alagoinhas, na segunda rodada, pontuaram contra o time da capital. O primeiro foi até mais além e conseguiu os três pontos mesmo jogando na Arena Fonte Nova – coisa que nunca havia acontecido na história, dado que as equipes só tinham duelado duas vezes e o Tricolor goleou nas duas oportunidades (6 a 1 e 5 a 0)

Mesmo assim, Rogério Ferreira avaliou como positivo o rendimento do ‘Time B’ nesses dois jogos. “Olhando o desempenho e entendendo o contexto da junção de atletas da primeira equipe [...] Foi um balanço positivo”, disse o técnico interino.

A verdade é que a situação não está das melhores, embora nada esteja perdido. No Baianão do ano passado, por exemplo, a nota de corte do quarto colocado (o último entre os quais se classificam) foi de 15 pontos. Se for mantida essa tendência, o Bahia tem mais sete rodadas para conquistar 14 pontos. Entretanto, com os reforços de peso que chegaram nessa janela e já devem ir a campo contra o Jacobina, às 19h15 de amanhã, não parece uma tarefa tão complicada assim.

Retorno oficial

Se havia torcedor com receio de comprar ingresso para a Fonte Nova e dar de cara mais uma vez com a equipe alternativa, esse medo pode ser esquecido. O clube, por meio de divulgação oficial nas suas redes sociais, confirmou que na terceira rodada do Baianão o time que entrará em campo será o principal.

“Quarta é na Fonte com a volta da equipe principal, que estava na Inglaterra. Agradecemos a presença maciça da Nação no interior. Vamos juntos!”, foi divulgado.

Everton Ribeiro, talvez o principal reforço da temporada, já está com seu nome disponível para ser escolhido por Rogério Ceni, que volta à beira dos gramados depois de ter sido substituído pelo seu xará, Rogério Ferreira.

Dos contratados nessa janela, só o meio-campista ex-Flamengo e também Caio Alexandre foram adicionados ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, por isso suas presenças em jogo dependerá exclusivamente de Ceni.

Jogadores como Jean Lucas e Victor Cuesta não estão com a situação regularizada no BID, mas o clube tem até a noite de hoje para publicar seus nomes no diário. Se acontecer, também entram no grupo de selecionáveis pelo treinador.

Na publicação em que o clube confirmou que na partida contra o Jacobina iriam para campo os titulares, a torcida se mostrou empolgada e também aliviada. Comentários como “Meu time está de volta, então eu vou” e “Já era hora de parar de brincar e entrar com força máxima” foram alguns daqueles que tiveram mais curtidas no anúncio.

Aniversário sem folga

Rogério Ceni completou 51 anos ontem, mas nem por isso significa que ele ganhou dia livre. O ‘professor’ do Esquadrão passou a tarde no CT Evaristo de Macedo passando instruções e montando estratégias para seu elenco sobre o jogo de amanhã.

Os trabalhos só começaram pela tarde. Os atletas, como de costume, iniciaram a preparação na academia do centro de treinamento em Dias D’áVila. As atividades de força física foram as escolhidas.

Depois disso, o treinador levou seus jogadores para o campo. A escolha foi pelo trabalho em espaço reduzido, que ajuda a estimular a autonomia individual do futebolista e as suas habilidades de rapidez na tomada de decisão.