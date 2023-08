Condé enaltece resultado positivo: "Foi uma vitória importante"

Após bater o ABC por 2 a 0, na última quarta-feira, 2, o Vitória chegou à marca de cinco jogos sem perder uma Série B, com quatro vitórias e um empate. A equipe teve um primeiro tempo ruim. Na etapa final, passou a pressionar e marcou aos 44 do 2 º tempo com Zé Hugo, e aos 44 com Giovanni Augusto. O técnico Léo Condé explicou em entrevista coletiva a manutenção da formação com três zagueiros contra o lanterna da competição.

"Opção baseada nos últimos jogos, estruturação com os três zagueiros. Tivemos o retorno do Zeca e optamos pelo Matheusinho para ter mais profundidade. De modo geral enfrentamos um adversário muito fechado e tivemos dificuldade para agredir. No intervalo fizemos uma correção de rota. Entendemos que poderíamos ter um segundo volante de mais construção, que foi o Gegê, e um meio para ajudar também no setor. Ganhamos em posse de bola e criamos boas situações. Acho que o gol poderia até ter saído antes. Foi uma vitória muito importante, em um momento em que as equipes se estudam muito e fica difícil conquistar resultados positivos", disse o treinador em coletiva.

Condé revelou que Iury Castilho deverá ser o substituto do suspenso Léo Gamalho contra o Londrina. Ele também detalhou sobre o meia Matheusinho atuar como lateral-esquerdo. O treinador informou que o jogador já jogou na ala esquerda quando estava no Ypiranga-RS.

"O Iury [Castilho] foi uma contratação que o clube conseguiu de última hora. Estava na Série A do Brasileiro. É um atacante de muita movimentação, pode ser centroavante e fazer o lado de campo. Nesse momento, naturalmente ele é o substituto do Léo. Em relação ao Matheusinho, ele já tinha feito jogos pelo Ypiranga-RS como ala. Nos treinamentos eu tenho colocado ele por ali. Como eu falei, as equipes vão se estudando e temos que criar novas estratégias. Ele já tinha feito isso contra a Ponte Preta, no meu entendimento foi bem, por isso mantive na posição", explicou.

No primeiro tempo, o ABC teve espaços e criou oportunidades. Com uma postura mais ofensiva na segunda etapa, o Vitória foi ofensivo e empurrou o time abecedista para a defesa.

"Aquela coisa que a gente sempre fala, pós-jogo, fazer avaliações é fácil, mas temos que tomar as decisões antes. A gente tentou manter o que foi feito. A gente errou muito nas escolhas do jogo contra a Ponte Preta. Oferecemos cruzamentos, diminuímos nosso confronto de área. Claro que às vezes a estratégia não funciona como pensamos. No segundo tempo não tinha por que manter os três zagueiros. Mas não sou o dono da verdade, acho que em algum momento erro nas decisões. Hoje foi mais estratégia de jogo, a gente poderia até vencer o jogo dessa forma, mas não tinha necessidade de manter porque o adversário estava com linhas baixas", comentou.

As entradas de Zé Hugo e Giovanni Augusto foram decisivas. O primeiro participou diretamente do primeiro gol, enquanto o segundo balançou as redes nos acréscimos.

"Dois jogadores importantíssimos, Zé Hugo começou bem, depois teve queda em razão do problema dentário, atrapalhou um pouco. Jogador jovem, vai ter oscilações. Vivenciou os dois lados e está num momento de equilíbrio, tem um contra um, velocidade, drible, muito importante. Giovanni sabia que ia dar essa resposta, jogador de muito potencial, qualidade, meia mesmo. Capacidade de achar o passe, finalizar, cruzar, chute, vai ser um jogador muito importante nesta reta final de campeonato", analisou.

O próximo compromisso do Leão da Barra será fora de casa, contra o Londrina, na próxima segunda-feira, 7, às 20h, no estádio do Café. Léo Condé analisa qual será a melhor estratégia de jogo diante de outro adversário que luta para escapar da zona do rebaixamento.

"Vou te dar uma resposta parecida ao que eu falei antes do jogo, depende muito da característica do jogo, que pode se desenrolando de uma maneira diferente do que a gente imagina. Essa equipe do ABC, nos últimos dois jogos fora, eles saíram na frente e foram bem, foram agressivos. Hoje vieram com estratégia de dois jogadores de força no ataque, e o Paulo Sérgio, de muita movimentação, e um meia de muito potencial, baixaram as linhas ali. ABC tem bom elenco, a gente tinha que ter cuidado. Contra o Londrina eles vão jogar a vida, vamos avalisar a melhor estratégia para mandar a campo uma equipe bem estruturada e competitiva", concluiu.