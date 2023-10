Confira a programação do Bahia para o confronto direto contra o Goiás | A TARDE

Após a derrota para o Flamengo no Rio de Janeiro, o elenco do Bahia muda o foco e pensa no confronto direto contra o Goiás. A partida está marcada para o próximo sábado, 7, às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



O primeiro trabalho da semana no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo será na tarde desta segunda-feira, 2. Serão mais quatro sessões de treinamentos, todos realizados no turno da manhã.

Com a vitória do Santos diante do Vasco, o Bahia caiu uma posição na zona de rebaixamento. O Tricolor de Aço ocupa a 18ª colocação na classificação, com 25 pontos somados em 25 jogos disputados.

Programação semanal entre os dias 02/10 e 08/10

Segunda (2) - 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Terça (3) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Quarta (4) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Quinta (5) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Sexta (6) - 09h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Sábado (7) - 16h:

Goiás x Bahia - Estádio da Serrinha

Domingo (8)

Retorno para Salvador