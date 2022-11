Confira como o adiamento de julgamento do STJD impacta no Bahia

Por conta do insucesso nas partidas em casa, em que precisava de apenas um triunfo e acabou empatando os dois últimos jogos na Fonte Nova, o Bahia vai com apreensão para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o CRB, no próximo domingo, 6, às 18h30, pode ser decisivo para o acesso do Tricolor.

No entanto, a incerteza sobre o retorno para a primeira divisão se dá por conta do adiamento do julgamento do episódio envolvendo Sport e Vasco, O confronto foi interrompido após início de confusão envolvendo torcedores revoltados e membros da segurança. Após 56 minutos de paralisação, o jogo foi encerrado por falta de segurança, em que o time carioca reivindica os pontos da partida.

Para conseguir o retorno para a elite nacional, o time comandado por Eduardo Barroca precisa de uma simples vitória contra a equipe alagoana. Com esse resultado chegaria a 62 e não poderia ser alcançado pelo Ituano, atualmente quinto com 57 pontos, e Sport, com 56 pontos.

Com um empate, o Tricolor vai depender de alguns resultados. Para ser ultrapassado pelo Ituano, o time do interior de São Paulo precisaria vencer por quatro gols de vantagem, e o Vasco seguiria com possibilidade de passar o time baiano por conta do julgamento do STJD. A equipe Cruzmaltina solicita os pontos da partida e, caso seja concedido chegaria aos 61 pontos e tiraria o Esquadrão, somado ao resultado do time paulista vencendo os cariocas por quatro gols.

Em caso de derrota o time baiano vai ter que torcer para o Ituano não vencer o confronto contra o Vasco e o time carioca não conquistar os pontos no julgamento do STJD. Além de, em caso de derrota simples do Tricolor, o Sport não vencer por 5 a 0 o Vila Nova-GO, em Goiânia, porém, perdendo o ponto na decisão judicial ele não conseguiria chegar aos 59 pontos do Esquadrão.

Por outro lado, o adiamento do julgamento faz com que a equipe do Vasco encare o confronto com o Ituano, programado também para domingo, 6, às 18h30, como uma decisão de campeonato. Pois, o time do Rio de Janeiro vai precisar de um empate para assegurar o retorno para a elite do futebol nacional.

Confira atual pontuação das Equipes:

3º Lugar – Bahia - 59 pontos – 16 vitórias – 13 Saldo de gol – 41 gols a favor

4º Lugar – Vasco – 59 pontos – 16 vitórias – 11 Saldo de gol – 47 gols a favor

5º Lugar – Ituano – 57 pontos – 15 vitórias – 9 Saldo de gol – 42 gols a favor

6º Lugar – Sport – 56 pontos – 15 vitórias – 6 Saldo de gol - 37 gols a favor