"Contanto que não passe do limite", diz Gilberto sobre discussões

Após a derrota do Bahia para o Atlético-MG no domingo, 13, no último jogo do primeiro turno do Brasileirão, o clima esquentou no vestiário após cobrança do lateral Gilberto com o atacante Everaldo. O próprio defensor tricolor revelou a conversa mais acalorada em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 16.

“[A cobrança] é normal, contanto que não passe do limite do respeito. Entre Everaldo e eu não tem nada de pessoal. Foi um dos jogadores que me ajudou quando cheguei, sempre conversou comigo. Um jogador experiente, e eu também. A gente conversa bastante”, disse Gilberto.

Apesar da discussão, o experiente defensor disse entender o momento ruim do centroavante tricolor e contou que ele e o grupo inteiro se cobra para ajudar o Bahia a alcançar resultados melhores.

“São coisas naturais, discussões acontecem. Ainda mais depois de uma derrota em um jogo onde controlamos o jogo inteiro e saímos muito insatisfeitos com o resultado. Estranho seria se não houvesse cobrança dentro do vestiário. A gente se cobra, e é essa mentalidade que tem que existir dentro do Bahia. Vamos nos cobrar porque isso só tem a ajudar o Bahia”, completou.

Após terminar a primeira metade do campeonato como “porteiro da zona”, na 16ª posição, o Bahia volta a jogar às 16h de domingo, 20, contra o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.