Contra Itabuna, Bahia busca quinto triunfo consecutivo na temporada | A TARDE

O momento vivido pelo Bahia é digno de elogios. Desde que o ‘Time B’ do Esquadrão saiu de campo após duas rodadas de um futebol pouco vistoso no estadual, a equipe principal, cheia de reforços, tem dado conta do recado e empolgado a gigante torcida tricolor.



Na partida das 21h30 desta quarta-feira, 07, na Fonte Nova, o clube baiano busca manter essa boa sequência que tem deixado até o torcedor mais contido sonhando acordado para o restante dessa temporada — quatro triunfos conquistados nos últimos quatro jogos.



A grande realidade é que se o Tricolor tem feito bonito até aqui, isso se dá grandemente por conseguir se aproveitar do fator mando de campo. A massa azul, vermelha e branca pode ser facilmente associada a uma espécie de 12º jogador, já que mesmo em partidas consideravelmente de menor importância, como rodadas iniciais de Campeonato Baiano, é comum mais de 40 mil presentes estarem indo à Fonte Nova mostrar seu apoio.



Contra o Itabuna, atual 8º colocado da competição com apenas seis pontos, a expectativa é que o estádio lote mais uma vez. E não por acaso, já que o momento realmente foge à curva dos resultados que o Bahia entregou nos últimos anos. É importante destacar que o Tricolor pode, hoje, repetir feito alcançado em 2022, quando emplacou cinco vitórias consecutivas.



Entre março e abril daquele ano, o clube derrotou Jacuipense, Vitória da Conquista, Sergipe, Cruzeiro e Náutico, em confrontos válidos pelo Baianão, Copa do Nordeste e Série B. A sequência foi interrompida quando empatou com o Azuris, pela Copa do Brasil.



Nota de corte



O jogo contra o Itabuna marca o fim de uma sequência de três jogos em casa que o time faz pelo torneio. Além disso, é o último duelo que o Bahia tem no estadual antes de enfrentar o maior rival, no Barradão. Para dar um sabor a mais nessa disputa está um fato interessante: vencendo o jogo de hoje, a equipe pode chegar ao Ba-Vi com chances matemáticas de garantir a classificação para a próxima fase da competição antecipadamente.

Pode parecer cedo, mas no Baianão 2023, a tal nota de corte do quarto colocado (último entre os que se classificam) foi de 15 pontos — marca essa que o Superman Tricolor pode passar caso vença o Itabuna e consiga o resultado positivo no clássico (chegaria a 16).



Classificar e conseguir repetir um feito que há muito não conseguia não fica na conta do acaso, mas sim de um time bem treinado e focado. Rogério Ceni tem seus méritos nesse sentido já que, nesse início do ano, finalmente conseguiu deixar o futebol jogado pelos seus comandados mais com a sua cara.



“Esse time quando eu montei, eu pensava em jogar da maneira como estou jogando hoje. A gente treina muito a semana toda, e o público só consegue ver os 90 minutos. Então é o momento deles fazerem o melhor em cada lance”, afirmou o técnico.



Se for observada a estatística, ela aponta que o Bahia tem tudo para alcançar o quinto triunfo. As equipes se enfrentaram em 21 oportunidades. Pelo Baiano, o número cai para 19. Em casa, como é o jogo de hoje, o Tricolor fez sempre valer o seu favoritismo. Foram oito vitórias e um empate.