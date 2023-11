Cruzeiro vence o Goiás e recoloca o Bahia no Z-4 | A TARDE

Na noite da última segunda-feira, 27, Goiás e Cruzeiro fizeram um confronto direto na fuga da zona do rebaixamento. A Raposa derrotou o Esmeraldino fora de casa por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Robert aos 50 minutos do segundo tempo. O resultado recolocou o Bahia no Z-4.

Já o Cruzeiro deu um salto na tabela e saiu da zona de rebaixamento. O time celeste agora soma 44 pontos. Praticamente rebaixado, o Goiás segue na 18ª posição, com os mesmos 35 pontos.

Com média de mais de 30 mil torcedores na Fonte Nova, o Bahia tem a chance de se recuperar no Brasileiro diante da fiel torcida.



O Tricolor de Aço encara o São Paulo nesta quarta-feira, 29, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Brasileirão. Primeiro time dentro da zona da degola, o time azul, vermelho e branco é o 17° colocado, com 41 pontos somados.