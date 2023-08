De contestado a decisivo: Marcos Felipe se firma na meta do Bahia

Mais uma vez decisivo no Campeonato Brasileiro na goleada de 4 a 0 sobre o Bragantino, Marcos Felipe tem ajudado o Bahia como pode na luta para tentar se afastar da zona de rebaixamento para a Série B. O goleiro, que foi uma das primeiras contratações da “era City”, chegou ao Tricolor para esta temporada sob dúvidas da torcida e elogios do diretor Carlos Santoro.

“Um goleiro consolidado na Série A, com jogos e performances importantes, inclusive na Libertadores, e que a gente enxerga como alguém que vem para dar solidez ao nosso sistema defensivo”, disse o executivo tricolor.

Após um início de temporada inconsistente, Marcos Felipe foi muitas vezes questionado por torcedores e por profissionais da imprensa. O ápice da insegurança com o goleiro foi na partida contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, onde uma falha grotesca culminou na derrota tricolor. No entanto, o goleiro seguiu trabalhando e o resultado tem vindo dentro de campo.

“Marcos Felipe faz o papel dele. Ele está lá para defender. Faz uma grande temporada. A gente sabia o que estávamos contratando”, elogiou Renato Paiva, em entrevista coletiva após o jogo deste domingo, 20.

Após a partida, Marcos Felipe agradeceu o apoio que vem recebendo e se disse feliz em poder mostrar seu trabalho.

“É normal que tenha um pouco de desconfiança porque eles não me conheciam e hoje já passam a me conhecer. Fico feliz em ter mantido os pés no chão e ter mostrado com trabalho. Só agradeço o apoio de todos e espero estar contribuindo até o final do campeonato", comentou o goleiro na zona mista da Arena Fonte Nova.

A chegada de uma “sombra” para fortalecer o setor e gerar uma concorrência pela vaga no time titular também parece ter ajudado Marcos Felipe. Adriel foi contratado na janela de transferências do meio da temporada e rasgou elogios ao novo companheiro.

“O Marcos Felipe tem um grande potencial, goleiro experiente. Vou aprender muitas coisas com ele. Vive um bom momento, como viveu nos clubes passados. Vem ajudando o Bahia”, disse Adriel em sua entrevista de apresentação.

Aos 27 anos, Marcos Felipe fez 19 jogos pelo Bahia neste Campeonato Brasileiro. São 77 defesas, 43 delas de finalizações de dentro da área, uma média de 4,1 defesas por jogo. Além disso, são seis jogos sem sofrer gols na Série A.