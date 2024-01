De saída, Vítor Jacaré tem negociações avançadas com o América-MG | A TARDE

Após rejeitar a proposta oferecida pelo Sporting Cristal, do Peru, Vítor Jacaré está próximo de uma definição em relação ao seu futuro. Fora dos planos da comissão técnica do Bahia para 2024, o atacante deve estar de saída para o América-MG. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.globo e confirmada pelo Portal A TARDE..

Jacaré é aguardado em Belo Horizonte na próxima segunda-feira, 8, para a realização dos exames médicos antes da assinatura de contrato, que será válida até o final de 2025. Apesar do contrato vigente até o fim de 2024, as partes estão alinhadas quanto a rescisão do vínculo, o que indica que o Bahia não irá dificultar a negociação.

O Bahia é o clube que Vítor Jacaré, de 24 anos, mais atuou na carreira. Em dois anos defendendo as cores do Esquadrão de Aço, ele atuou em 80 partidas, com 12 gols e sete assistências distribuídas.