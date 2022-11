Delegação do Bahia é recebida com festa no aeroporto de Salvador

A delegação do Bahia desembarcou em Salvador no início da tarde desta segunda-feira, 7, depois de vencer o CRB no último domingo, 6, por 2 a 1 e conquistar o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A em 2023. O grupo foi recebido pela torcida no Aeroporto Internacional de Salvador.

Em entrevista para o Portal A TARDE, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, comemorou o acesso para a Série A e projetou o futuro do Tricolor, que deve garantir o acordo com o Grupo City pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ainda neste ano.

"Muita angústia, ansiedade, sensação de uma ferida enorme aberta. Agora a gente traz o Bahia de volta para a Série A, a torcida merece demais isso. A gente trouxe o que a gente entendia como o melhor projeto possível para a SAF do Bahia, o melhor grupo de futebol do mundo. Acho que a torcida vai julgar isso e se ela aprovar a gente vai ter um projeto grandioso para o Bahia", disse o mandatário.

O presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, destacou a importância do retorno à elite do futebol brasileiro e deu uma data para a resolução da SAF dentro do clube.

"O principal objetivo do ano foi atingido, nada valeria sem esse objetivo. A SAF está bem encaminhada, rapidinho vamos concluir isso aí para o sócio poder decidir. Tem uma data agendada para o dia 10 de dezembro, estamos fazendo as confirmações com a Arena Fonte Nova, confirmando essa data, vamos realizar a assembleia geral", apontou.

O Bahia passou o campeonato inteiro dentro da zona de classificação para a Série A. O vice-presidente do Tricolor, Vitor Ferraz, valorizou o trabalho de reestruturação do Esquadrão.



"Acesso importante, consolida um trabalho que foi feito de reestruturação do clube, a gente devolveu o Bahia para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A gente passou o campeonato inteiro dentro da zona de classificação e ao final a gente consegue alcançar o nosso objetivo e a gente está muito feliz de poder entregar esse resultado a torcida", comemorou.

O Bahia terminou a Série B do Campeonato Brasileiro com 62 pontos. O clube garantiu o acesso na terceira colocação, atrás apenas de Cruzeiro e Grêmio e dividindo o G-4 com o Vasco, que subiu em quarto.