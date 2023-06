Desfalcado, Bahia recebe Cruzeiro e busca se reabilitar no Brasileirão

Em momento complicado, o Bahia recebe a visita do Cruzeiro neste sábado, 10, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time Tricolor precisa se recuperar. O Esquadrão de Aço está há sete jogos sem vencer, sendo cinco pelo Brasileiro e busca a todo custo encerrar o incomodo jejum.

Sem ganhar há três jogos pelo Brasileirão, o Cruzeiro está há cinco sem saber o que é uma vitória. Revoltados, alguns torcedores foram até o CT do clube e cobraram dos jogadores e da diretoria, especialmente após a derrota no clássico contra o Atlético-MG.

A partida marca o encontro de dois treinadores portugueses a beira do campo, no duelo entre Renato Paiva pelo lado azul, vermelho e branco e Pepa, no time celeste.

Tricolor vem desfalcado de peças importantes

O técnico Renato Paiva vai ter que "quebrar a cabeça" para montar o time, que tem sete desfalques para encarar a Raposa. Estão em tratamento no departamento médico Biel, Jacaré, Yago Felipe, Chávez, Matheus Bahia, Marcos Victor e Raul Gustavo.

O último a estar na enfermaria é o atacante Ademir, que está acometido de uma lesão muscular e não treinou durante a semana. Já volante Nicolás Acevedo, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo e fica de fora. Em compensação, o lateral-esquerdo Jhoanner Chávez se recuperou e se torna opção.

Time celeste conta com retornos e uma novidade

O técnico Pepa tem uma novidade entre os relacionados para pegar o Bahia. O jovem atacante Robert, de 18 anos, foi relacionado pela primeira vez e é opção. Recuperado de uma gastroenterite, o zagueiro Lucas Oliveira retorna ao time titular. Com o volante Matheus Jussa suspenso, Filipe Machado e Neto Moura disputam posição.. No ataque, Wesley e Bruno Rodrigues serão titulares. A questão é o comando de ataque, que ficará entre Gilberto e Henrique Dourado.



FICHA TÉCNICA





Bahia x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro Série A, 10ª rodada



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: Sábado, 09/06/2023

Horário: 18h30

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-FIFA)

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly e Ryan; Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Wallisson e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa.