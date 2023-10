Diretoria da FBF recebe comitiva do Bahia em sua sede | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) recebeu em sua sede, na última quinta-feira, 5, a diretoria do Esporte Clube Bahia. A comitiva tricolor se juntou à representantes da FBF para um encontro onde foram discutidos assuntos do interesse do clube e do futebol baiano.

Estiveram na visita o vice-presidente do clube, Vitor Ferraz, o CEO, Raul Aguirre, o diretor de futebol, Cadu Santoro, e o diretor de futebol de base, Marcelo Teixeira. Representando a FBF participaram o presidente Ricardo Lima, o vice-presidente, Manfredo Lessa, a diretora de competições, Taíse Galvão, e os diretores Felipe Quadros (registros e transferências) e Marcelo Araújo (administrativo e financeiro).



Um dos temas abordados foi a arbitragem do Brasileirão. O presidente da FBF, Ricardo Lima, reafirmou a parceria entre clube e a entidade, e o acompanhamento da atuação dos árbitros nos jogos do Bahia na reta final da Série A. Competições estaduais profissionais e de base também foram tópicos da reunião e os representantes do Tricolor levaram sugestões para a temporada 2024.



"Foi uma reunião muito proveitosa, onde a nova diretoria do clube, estabelecida após a criação da SAF, pôde conhecer nossa sede. Aproveitamos para estreitar nossos laços e nos colocar à disposição do Bahia para acompanhar de perto essa reta final de Brasileirão. Estamos unidos em prol dos bons resultados do clube. O encontro também serviu para discutirmos projetos para o futuro do futebol baiano. O Bahia e o City Football Group, com sua experiência na área, estão convidados, assim como todos os nossos filiados, a fazerem sugestões e participarem do processo de fortalecimento do nosso futebol", disse Ricardo Lima, presidente da FBF.