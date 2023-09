"É de primeira!", Bahia provoca o Sport em anúncio de Juba; assista

Após uma longa novela, o Bahia anunciou nesta sexta-feira, 1º, a contratação do meia-atacante Luciano Juba, que deixou o Sport. Nas redes sociais, o Tricolor divulgou uma peça com provocação ao rival regional, que revelou o jogador e fez jogo duro para liberá-lo, cogitando até mesmo acionar o Esquadrão na Justiça.

No vídeo publicado nas redes sociais, funcionários do Bahia se referem a uma encomenda que demorou mais de dois meses para chegar. A peça é finalizada com uma provocação lembrando que o Tricolor está na primeira divisão e o Sport na Série B.

Veja a provocação:

A peça divulgada pelo Bahia Reprodução | Redes Sociais

Juba estava ligado ao Sport até ontem, 31 de agosto. Após assinatura do pré-contrato em março, o Bahia tentou antecipar a chegada do atacante na última janela de transferências, mas o Rubro-Negro recusou todas as investidas.

O atacante chega ao Bahia após o fechamento da janela de transferências, mas o Tricolor tem garantias da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de que pode inscrevê-lo e utilizá-lo já neste ano. O Sport entende diferente e acredita que Juba só pode atuar no Bahia no próximo ano.

Luciano Juba desembarcou no aeroporto de Salvador no início da tarde desta quinta-feira, 31, após encerrar contrato com o Sport. Nesta temporada, ele é o jogador com maior número de participações em gols no futebol brasileiro, com 20 gols e 18 assistências.