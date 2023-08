Eleição para o Conselho Fiscal do Bahia SAF mostra clube dividido

O primeiro embate político pós chegada do Grupo City mostra um Conselho Deliberativo dividido para a indicação de um representante ao Conselho Fiscal do Bahia SAF. A escolha deste membro está programada para a noite desta quinta-feira, 10, e o desgaste na articulação política dá mostra de um racha entre os membros na escolha.

Após matéria publicada no site BNews e confirmada pelo Portal A TARDE, o ponto inicial da discussão ficou por conta da negativa da Comissão Eleitoral do clube pra uma sabatina. Apesar de oficialmente não ter ocorrido com anuência dos responsáveis pelo pleito, o SMB realizou um debate envolvendo os candidatos na noite da última quarta-feira, 9, onde os concorrentes ao cargo discutiram as suas propostas.

Atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez falou ao Portal A TARDE sobre o impasse e saiu em defesa da Comissão Eleitoral. Nas palavras dele, a junta possui autonomia para suas decisões e existe a necessidade de respeitarem o processo democrático.

"As eleições são conduzidas por uma Comissão Eleitoral que goza de autonomia e decide sem qualquer interferência da Presidência do Conselho. A Mesa Diretora do CD, a partir da solicitação de conselheiros, enviou consulta para Comissão Eleitoral acerca da possibilidade de realização de sabatina dos Candidatos. O que foi indeferido. Discordar ou não de uma decisão é da democracia. Cumpri-la é do Estado Democrático de Direito. Penso que os assuntos eleitorais devem ser tratados por meio de documentos, consultas e através dos meios formais e administrativos previstos no regulamento eleitoral", disse Martínez.

Fontes ligadas ao Bahia ouvidas pela reportagem do Portal A TARDE confirmaram que existe um desgaste entre os grupos políticos e que a oposição se fechou no nome de Bernardo Arju Ribeiro Abreu.

Já a situação conta com os nomes de Renato Gueudeville Penna Filho e Pedro Márcio Daltro dos Santos. E o quarto nome na disputa é de Jorge Henrique Teixeira de Mendonça, que surge como um nome sem grande apoio dos maiores grupos que fazem parte do Conselho Deliberativo do clube.