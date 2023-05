Elenco do Bahia realiza treino tático na Cidade Tricolor

Na manhã desta sexta-feira, 26, o elenco do Bahia deu continuidade as atividades de preparação para o duelo contra o Internacional, válida pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo, os jogadores assistiram a vídeos com lances do adversário. Logo depois, realizaram uma atividade pré-treino na academia, promovido pela equipe de preparação física.

Já em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o técnico Renato Paiva comandou um treino de posse de bola. Em seguida, escalou os prováveis 11 iniciais para o jogo no sul e ministrou um trabalho tático.

Ao final das atividades, parte do grupo aperfeiçoou bolas paradas e o restante aprimorou finalizações a gol. A equipe finaliza a preparação na manhã deste sábado, 27, e em seguida embarca para Porto Alegre.

Em recuperação de cirurgia no joelho, o zagueiro Raul Gustavo realizou trabalhos no campo com os fisioterapeutas do clube. Já Marcos Victor seguiu em fase de transição.

Em fase final de recuperação, O lateral-esquerdo Matheus Bahia e o meio-campista Yago Felipe trabalharam na academia e na fisioterapia.

O Bahia enfrenta o Internacional neste domingo, 28, às 16h, no Estádio Beira Rio. Há três jogos sem vencer, O Esquadrão de Aço ocupa a 13ª colocação, com sete pontos somados.