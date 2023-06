Em clima junino, Bahia visita o Fortaleza para se afastar do Z-4

Junho começou e o clima de São João já está no ar por todo o Nordeste. Nada melhor que um grande clássico regional para animar o primeiro fim de semana do mês. Fortaleza e Bahia se enfrentam nesta sábado, 3, às 16h, na Arena Castelão, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

Os tricolores já ficaram frente a frente nesta temporada, em confronto pela Copa do Nordeste, onde o Leão do Pici saiu vencedor pelo placar de 3 a 0, na Arena Fonte Nova. Na ocasião, os gols foram marcados por Romarinho, Thiago Galhardo e Marcelo Benevenuto.

Para o duelo deste fim de semana, os times chegam em momentos distintos após as oitavas de final de Copa do Brasil. Enquanto o Bahia se classificou nos pênaltis contra o Santos, o Fortaleza foi eliminado pelo Palmeiras.

Mas pelo Brasileirão, a história se inverte. O Fortaleza bateu o Vasco, na oitava rodada, por 2 a 0. Já o Bahia, visitou o Internacional, no Beira-Rio, e voltou para casa derrotado pelo mesmo placar.

Poucas mudanças

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Fortaleza venceu a partida diante do Palmeiras por 1 a 0 e o técnico Vojvoda deve pôr em campo uma escalação parecida.

Fernando Miguel, Pedro Rocha e Tinga são os únicos desfalques, todos no departamento médico. O time não tem nenhuma baixa por suspensão.

Escalação provável: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Pochettino e Pikachu; Romarinho, Lucero e Galhardo.

Desfalques e retornos

Peças importantes no esquema do técnico Renato Paiva, Biel e Vitor Jacaré desfalcam o Bahia por conta de um desconforto muscular. Chávez, Marcos Victor, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe seguem em tratamento de lesão e também estão fora.

Por outro lado, o comandante tricolor poderá contar com os retornos de Thaciano e Vinícius Mingotti, que não podem atuar pelo Bahia na Copa do Brasil. O meia deve ser titular, enquanto o atacante deve ficar como opção entre os reservas.

Escalação provável: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Thaciano (Acevedo), Rezende, Cauly e Ryan; Ademir e Everaldo.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Bahia - Campeonato Brasileiro, 9ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: sábado, 03/06/2023

Horário: 16h

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Pochettino e Pikachu; Romarinho, Lucero e Galhardo

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Thaciano (Acevedo), Rezende, Cauly e Ryan; Ademir e Everaldo