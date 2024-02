Em jogo de seis gols, Bahia e Atlético empatam em Alagoinhas | A TARDE

Em um jogo movimentado na tarde deste domingo, 21, Bahia e Atlético empataram em 3 a 3, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Marcaram para o tricolor Lucas Aruba e Diego Rosa, sendo o terceiro contra. Já Giancarlo e Fellipe Ferreira duas vezes, marcaram para o Carcará.

Esse foi o último jogo do time alternativo do Bahia, que somou seu primeiro ponto no Baianão. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Jacobina, nesta quarta-feira, 24, às 19h15, na Arena Fonte Nova, que deve contar com parte do time principal que estava em a pré-temporada na Inglaterra.. Já Atlético visita o Jacuipense, na próxima quinta-feira, 25, às 21h30, na Arena Valfredão.

Primeiro tempo eletrizante e com quatro gols

Logo no primeiro minuto de jogo, o Esquadrão sai na frente. Lançamento de Diego Rosa para Everton, que toca de calcanhar para trás. Roger Gabriel chuta forte e o goleiro dá rebote. Oportunista, Lucas Aruba empurra para o gol vazio e faz a festa da fiel torcida em Alagoinhas.

Dois minutos depois, o Atlético empata no Carneirão. Éric Bahia aparece na direita e faz um cruzamento preciso para Giancarlo. O camisa 10 sobe mais que a defesa do Bahia e faz seu segundo gol no Baianão. Festa da torcida carcará.

Na sequência, o Bahia tem boa oportunidade e quase faz o segundo. O goleiro Endrio e o zagueiro Joalison se atrapalham. A bola sobre para Everton que bate cruzado com o gol vazio e manda pra fora.

O jogo seguia eletrizante. Aos 10 minutos, pênalti para o Bahia. Caio Roque faz jogada de linha de fundo, ganha da marcação e é tocado dentro da grande área. O árbitro Diogo Pombo Lopez marca a penalidade. O volante Diego Rosa chama a responsabilidade e de pé direito faz o segundo e amplia para o tricolor.

O Carcará é premiado pela insistência e empata Aos 36, Após lançamento de Ítalo Tabata, Joadson ajeita de cabeça na área e Fellipe Ferreira oportunista, domina e finaliza de pé direito para empatar o jogo no Carneirão.

Aos 40, Aruba faz grande jogada, enganando a marcação e passa para Everton, que de frente para o gol chuta errado e manda fora.



Tricolor decide no segundo tempo e vence o jogo

O jogo começa na etapa final com as equipes buscando o gol. Apesar do equilíbrio na primeira metade, o Esquadrão foi decisivo e contou com a sorte. Tiago recebe lançamento sensacional e cruza pra Jota finalizar na pequena área. Eric Bahia salva, mas no giro ele se atrapalha e coloca a bola contra as próprias redes.

Na sequência, quase o tricolor fazia o quarto. Aruba faz grande jogada, enganando a marcação e passa para Everton, que de frente para o gol chuta errado e manda fora.

Aos 37, Fellipe Ferreira decidiu e fez seu segundo gol no jogo. Com qualidade, precisão e eficiência, o zagueirão cobrou falta colocada de pé direito tirando do alcance de Adriel para marcar um golaço.