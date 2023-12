Emerson Ferretti é empossado como novo presidente do Bahia | A TARDE

Na noite desta segunda-feira, 18, Emerson Ferretti foi empossado como novo presidente do Bahia para o triênio 2024-2026. Ele substituiu Guilherme Bellintani, que ficou a frente do clube por seis anos. A cerimônia foi realizada na Arena Fonte Nova. Paulo Tavares, que era membro dos Conselhos Fiscal e Deliberativo do clube, é o vice-presidente eleito. Também tomaram posse os 100 novos conselheiros eleitos no pleito realizado no último dia 2 de dezembro.

Emerson Ferretti teve 1089 dos 3179 votos válidos. Ele superou os candidatos Marcelo Sant'Ana (774 votos), Marcus Verhine (673), Leonardo Martinez (485) e Jaílson Baraúna (158).

O novo mandatário Tricolor terá como meta fiscalizar e assegurar o cumprimento do contrato firmado com o City Football Group, além de outros projetos, como a implantação de novas modalidades esportivas. O CFG detém 90% da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Bahia, enquanto a Associação Esporte Clube Bahia é possui os 10% restantes.

"Já começamos a trabalhar, já tivemos algumas reuniões nessas semanas que foram de transição, então já começamos a dar os primeiros passos. Ainda não tem nada concreto, pois são projetos que começam do zero e que demandam o envolvimento de mais pessoas e outras instituições, é muito cedo, mas já começamos a atacar em algumas frentes que a gente traz como promessa de campanha, quando tiver algo mais concreto, vamos comunicar sim, mas de antemão é dizer que já estamos trabalhando", disse Emerson em sua apresentação.

Ídolo Tricolor, Emerson Ferretti foi jogador do Bahia entre os anos 2000 a 2005, onde conquistou bicampeonato da Copa do Nordeste, em 2001 e 2002, e do Campeonato Baiano de 2001. O novo presidente do Esquadrão é administrador por formação, pós-graduado em gestão esportiva e foi presidente do Ypiranga, tradicional clube de Salvador, entre os anos de 2010 a 2017.