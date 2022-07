Enderson aguarda recuperação de atletas para ter opções contra o Bugre

Apesar do bom futebol apresentado, principalmente no primeiro tempo, o Bahia ainda não disponibilizou para o técnico Enderson Moreira todas as suas peças à disposição para serem testadas pelo novo comandante do Tricolor de Aço.

O treinador aguarda por Rezende, Marco Antônio e Luiz Henrique que seguem no processo de transição do departamento médico para virarem opções para o novo comandante Tricolor.

Além deles, o técnico do Esquadrão pode ter os retornos de Rildo, Didi e Emerson Santos, que não puderam atuar contra o Athletico por já terem atuado na Copa do Brasil pelos seus times anteriores.

O Bahia volta à campo neste sábado, 16, às 18h30, contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a terceira colocação com 30 pontos conquistados.