Everaldo celebra boa fase individual: "O que vale é o trabalho" | A TARDE

O triunfo por 1 a 0 diante do Internacional, na noite da última quarta-feira, 18, afastou o Bahia da zona de rebaixamento. O Tricolor de Aço soma 31 pontos e está na 13ª posição. A equipe chega a marca de duas vitórias seguidas no Brasileirão.

Na zona mista, o atacante Everaldo era só alegria. Com grande atuação individual, o centroavante saiu aplaudido pela fiel torcida. Com três gols e uma assistência nos últimos dois jogos, o camisa 9 ressalta que Rogério Ceni tem sido fundamental para sua evolução.

"Olha, não tem como não dizer que não. Influencia sim, mas o que vale é o trabalho, não só meu como meus companheiros. Passei por momentos difíceis, o grupo passou, resiliência foi o mais importante. Não só eu como o time vem colocando em prática o que trabalhando durante a semana", disse Eve.

A falta de confiança era um problema para Everaldo. Feliz com o novo momento, ele reconhece que precisou de concentração e foco para dar a volta por cima.

"Quem trabalha com futebol sabe que o futebol funciona quando o jogador está com confiança. A gente trabalha firme para que as coisas aconteçam. Quando não acontece, acaba se criando aquela insegurança. A gente tem que saber ser resiliente, fui resiliente e estou podendo contribuir da melhor forma. Estamos conseguindo grandes resultados. A virada de chave já aconteceu e é buscar resultados", revelou.



Mesmo sem marcar gols, Everaldo finalizou a gol, deu passes para os companheiros e foi bastante participativo diante do Inter. Ele já projeta o clássico diante do Fortaleza, neste sábado, 21, às 18h30, na Fonte Nova.

Agora começa uma sequência típica de Campeonato Brasileiro, com jogo no meio e no final da semana. O grupo tá preparado, estamos trabalhando forte. É por em prática contra o Fortaleza, um clássico dentro de casa. É um time de qualidade, mas temos a nossa qualidade, jogamos em casa e vamos nos impor pra buscar o resultado", finalizou.