Everaldo e David Duarte desfalcam o Bahia no jogo contra o Corinthians | A TARDE

O técnico Rogério Ceni terá dois desfalques certos para o compromisso fora de casa contra o Corinthians, marcado para o dia 25, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Suspensos, o atacante Everaldo e o zagueiro David Duarte estão fora da partida em São Paulo.

Os jogadores foram punidos no empate contra o Athletico-PR. No banco de reservas, o zagueiro David Duarte reclamou com a arbitragem e foi amarelado. Autor do gol do Bahia, o centroavante Everaldo chegou forte no defensor adversário e foi advertido. No ataque, Rafael Ratão e Vinícius Mingotti disputam posição.

A bola rola na Neo Química Arena às 19h30. Primeiro time fora do Z-4, o Esquadrão de Aço é o 16º colocado na classificação, com 38 pontos, um a mais do que o Cruzeiro, que time que abre zona de rebaixamento e que tem dois jogos a menos.