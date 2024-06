Everaldo mira o jogo contra o Atlético-MG: "vamos para os três pontos" | A TARDE

Recuperado da fratura na costela, o atacante Everaldo está pronto para voltar a ajudar o Bahia na sequência da temporada. O camisa 9 entrou no final do jogo contra o CRB e converteu um dos pênaltis na decisão que valia a vaga na final da Copa do Nordeste. Ele se diz estar apto para atuar diante do Atlético-MG, pela 7ª rodada da Série A.

"Era previsto que eu ficasse mais tempo fora, se não me engano eram quatro ou cinco semanas, mas já foi feito o exame de imagem, já estou bem. Na verdade, até mesmo para o jogo do CRB eu já estava me sentindo bem", revelou o atacante.

Pela boa campanha no Brasileirão, o torcedor do Bahia se encheu de expectativas para a vaga na final do Nordestão. Everaldo lamentou o resultado.

"Toda eliminação é dolorida, chateia bastante, mas foi uma eliminação onde nós perdemos nos pênaltis, não perdemos no jogo. E agora é cabeça e foco total no Campeonato Brasileiro. É virar chave. Contra o Atlético-MG será um jogo muito importante e vamos para os três pontos", pontuou.

O duelo contra o Galo mineiro está marcado para este domingo, 2, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Eve comentou sobre suas expectativas em relação a partida, que promete bom futebol pela qualidade das duas equipes.

"A expectativa é de um jogaço, porque as duas equipes têm jogadores de qualidade. Vai ser um jogo divertido para quem está assistindo em casa e muito competitivo para quem está dentro de campo", finalizou.

O Tricolor de Aço é o vice-líder do Brasileirão, com 13 pontos somados, a mesma pontuação do líder Athletico Paranaense, que está na frente devido ao saldo de gols.



Publicações relacionadas