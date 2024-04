Everton Ribeiro brilha e Bahia vence o Náutico pela Copa do Nordeste | A TARDE

O Bahia recebeu o Náutico na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 10, e venceu por 3 a 0. Thaciano, Estupiñán e Jean Lucas marcaram os gols da partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, mas o destaque da noite foi Everton Ribeiro, que entrou no intervalo e contribuiu com duas assistências.

O resultado positivo diante de cerca de 22 mil torcedores classificou o Bahia para a semifinal da Copa do Nordeste. O adversário será o CRB, que eliminou o Botafogo-PB nesta terça-feira, 9.

Antes do jogo decisivo pelo Nordestão, o Bahia estreia no Campeonato Brasileiro diante do Internacional, fora de casa. O duelo está marcado para as 18h30 de sábado, 13, no Beira Rio.

O jogo

O técnico Rogério Ceni escalou uma equipe mesclando jogadores titulares e reservas, que não foi suficiente para abrir o placar no primeiro tempo. O Bahia até teve mais posse de bola e povoou o campo de defesa do Náutico, mas o goleiro Vagner quase não trabalhou nos primeiros 45 minutos.

Cauly começou como único articulador no meio de campo e foi quem mais tentou criar as oportunidades. Bastante participativo, o camisa 8 arriscou finalizações de média distância, mas errou alguns passes cruciais.

A principal chance do primeiro tempo só aconteceu aos 45, com Biel. Ele recebeu cruzamento de Gilberto e emendou um chute de primeira, que passou à direita do gol defendido por Vagner.

Quando o árbitro apitou o fim da primeira etapa, os torcedores presentes na Arena Fonte Nova vaiaram a equipe comandada por Rogério Ceni. Os jogadores deixaram o campo rapidamente e foram para o vestiário.

Estupiñán marcou o segundo gol do Bahia | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Rogério Ceni sacou Yago Felipe e colocou Everton Ribeiro, que mudou a história do jogo. No primeiro momento, o Bahia demorou a engrenar, mesmo com o Náutico apenas se defendendo. Antes do primeiro gol, o treinador tricolor ainda colocou Luciano Juba e Estupiñán nas vagas de Cicinho e Biel.

Aos 20 minutos, as trocas surtiram efeito. Cauly achou bom passe para Everton Ribeiro, que rapidamente tocou para Thaciano, dentro da área. O camisa 16 dominou com o pé direito e soltou a bomba de pé esquerdo para abrir o placar na Arena Fonte Nova. Atrás no placar, o Náutico resolveu sair para tentar ameaçar o Bahia, mas acabou deixando espaços em sua defesa.

Aos 34, após jogada individual, Everton Ribeiro deixou Estupiñán na cara do gol com um lindo passe. O colombiano teve tranquilidade, tirou o goleiro da jogada, protegeu da marcação e finalizou para o gol vazio. Seis minutos depois, Jean Lucas fez parecido, mas dessa vez com assistência de Caio Alexandre, que também havia saído do banco. O camisa 6 recebeu em posição legal, driblou o goleiro Vagner e fechou o placar, carimbando a classificação do Bahia para a semifinal da Copa do Nordeste.