Everton Ribeiro e Rogério Ceni reencontram Flamengo

Everton Ribeiro é o líder de assistências do Brasilerão, com 3 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia / Divulgação

Bahia e Flamengo se enfrentam hoje, às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão, em um contexto bem diferente de anos anteriores, com o Tricolor também protagonista e disputando a liderança do campeonato ponto a ponto com o Rubro-Negro e o Botafogo. Mais que isso, o Fla vai a campo desfalcado de seus dois principais articuladores, Arrascaeta e De La Cruz, convocados para a Copa América, enquanto o Esquadrão entrará em campo reforçado por dois ex-maestros do time carioca: Everton Ribeiro e o técnico Rogério Ceni.

“Estou muito feliz de poder voltar ao Maracanã e ainda mais de estar jogando e disputar um jogo importante desse, valendo liderança, valendo as primeiras colocações. Quando eu vim para cá esse era o meu objetivo. Ter um time competitivo, com ambição. Vou poder rever meus amigos e a torcida do Flamengo, que sempre me apoiou. Vai ser um jogo bom, um jogo de duas equipes com qualidade. Espero que a gente possa fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande triunfo”, disse ontem o camisa 10 do Bahia, que após sete temporadas no Flamengo, trocou o clube carioca pelo Tricolor em janeiro desse ano.

Everton Ribeiro cumpre o objetivo traçado e enfrenta o vice-líder Flamengo com os mesmos 18 pontos que o Bahia (66% de aproveitamento) no Brasileirão, à frente do Tricolor apenas no saldo de gols. Ambos iniciam a rodada a apenas um ponto do líder Botafogo. Maestro do time desde sua chegada, o meio-campista é líder em assistências da Série A, com três passes para gol.

Ceni acredita

Se tem alguém com mais liderança no Bahia que Everton Ribeiro é o técnico Rogério Ceni, que a cada bom resultado do time no Brasileirão repete a seus jogadores o quase mantra de que “precisam acreditar que podem ser campeões”. Moldado por títulos no São Paulo, ele também reencontra o Flamengo, onde conquistou o Brasileirão como treinador. Ceni, contudo, pondera sobre como encarar o Rubro-Negro, no Rio de Janeiro.

“Nunca vi alguém jogar contra o Flamengo no Maracanã e ser favorito. Mesmo com os desfalques por conta da Copa América, ainda é um timaço. É um time que se fortalece muito na bola aérea, com três defensores, o Léo Ortiz de volante e tem ainda o Pedro. É um time que mesmo com seus desfalques ainda tem muita qualidade. Mas não vamos lá para ficar só na defesa. Se for assim nem vale a pena ir, temos que buscar vencer o jogo”, disse o técnico do Bahia após o empate em 2 a 2 o Criciúma no último domingo.

Para manter a invencibilidade de 11 jogos (oito pelo Brasileirão) e seguir no topo da tabela de classificação, Ceni conta com o retorno de Carlos de Pena no meio-campo e, possivelmente, com Kanu, na zaga. Eles cumpriram suspensão automática no fim de semana, mas o zagueiro ainda se recupera de um desconforto muscular e não tem presença garantida. Exceto por ele e por Santiago Arias, que está com a seleção da Colômbia na Copa América, o treinador terá praticamente força máxima esta noite, no Maracanã.

Fla desfalcado

Já o técnico Tite, do Flamengo, não goza do mesmo privilégio de Rogério Ceni. Por conta da Copa América, perdeu seus dois maestros do meio-campo, os uruguaios Arrascaeta e De La Cruz, além de Viña, Varela e Pulgar. Por lesão, não terá Igor Jesus, e por suspensão, Fabrício Bruno.

Por outro lado, o treinador deve ganhar Everton Cebolinha, Ayrton Lucas e Allan de volta ao time, após treinarem durante a semana e se recuperarem de lesões. Bruno Henrique é outro que pode reforçar a equipe hoje.