"Fizemos uma péssima partida", diz Rezende após derrota em BH | A TARDE

Em uma noite com atuação abaixo, o Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão, na noite da última quarta-feira, 25, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. A equipe teve a sequência de três triunfos seguidos quebrada.

Na zona mista o volante Rezende concedeu entrevista. O camisa 5 do Bahia atribuiu a derrota ao conjunto, que não esteve bem, diferente dos últimos jogos.

"A gente não tem o que explicar. Fizemos uma péssima partida. Não fomos o time que construiu os últimos três jogos. Não foi uma noite boa pra ninguém. Acho que poderíamos dar mais na garra e na vontade. Deixamos muito a desejar", comentou.

Sem tempo para respirar, o Esquadrão muda o foco rapidamente. O pensamento agora é no importante compromisso contra o Palmeiras, neste sábado, 28, em São Paulo, pela 30ª rodada.

"A gente não pode abaixar a guarda. No Brasileiro só tem jogo difícil. A gente já provou que nem sempre o time preferido ganha. Temos que botar os pés nos chão. Não é porque ganhamos as três que erramos os melhores e não é porque perdeu que somos os piores. É ter confiança um no outro e juntos podemos dar mais", encerrou.

Com a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro na última rodada, o Tricolor de Aço caiu duas casas na Série A. O time comandado por Rogério Ceni agora ocupa a 15ª posição, com 31 pontos somados.