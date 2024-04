"Foi difícil, mas já estamos fortes", diz Kanu após final do Baianão | A TARDE

Perder um título para o rival em sua própria casa não é fácil para ninguém. No entanto, o Bahia não tem tempo para se lamentar, pois nesta quarta-feira, 10, já tem uma nova decisão, desta vez pela Copa do Nordeste, contra o Náutico, pelas quartas de final da competição regional.

O zagueiro Kanu, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 9, lembrou que o Bahia segue vivo no Nordestão e garantiu que o Tricolor vai brigar pelo título. Além disso, o jogador quer focar em corrigir os erros, para que eles não se repitam nos próximos jogos.

“Foi difícil a perda, mas já estamos fortes. Convictos que amanhã temos que fazer uma grande partida para sair classificado para mais uma semifinal, a segunda no ano, podendo buscar mais um título. É o que a gente almeja. Domingo não foi como a gente pensava, infelizmente, mas não tem nada perdido. Tem um ano muito longo ainda, algumas competições importantes, que a gente tem todas as condições de buscar o título”, pontuou.

Leia mais: Técnico da Seleção vai observar jogadores da dupla Ba-Vi; veja jogos

Leia mais: Jogadores do Bahia faltam premiação do Campeonato Baiano

“Tem que trabalhar muito para consertar os erros, alguns pontuais, porque eu tenho certeza que com esse elenco que foi montado, com a estrutura que a gente tem aqui, esse ano a gente vai brigar por coisas muito boas no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste”, complementou o zagueiro.

Kanu ainda ressaltou que o Bahia mostrou um bom desempenho nesta temporada, apesar de entender a decepção do torcedor pela perda do título e as dúvidas sobre o desempenho da equipe na sequência da temporada.

“A gente compreende um pouco a dúvida do torcedor, mas acho que se pode olhar todo o nosso retrospecto durante o ano, a equipe vem fazendo bons jogos, a equipe tem bons números e a gente precisa ter os ajustes finos porque começa uma competição muito grande agora, que é o Brasileiro, a fase final da Copa Nordeste, tem Copa do Brasil, que a gente precisa minimizar esses erros pequenos e fazer com que a nossa equipe produza cada vez mais chances de gol, defina cada vez mais a partida e a gente passe a baliza zero, que é sempre o nosso objetivo”, concluiu.

O duelo entre Bahia e Náutico está marcado para as 21h30 desta quarta-feira, 10, na Arena Fonte Nova. O jogo é eliminatório e em caso de empate, a vaga na semifinal será decidida por meio de cobranças de pênaltis.