Técnico da Seleção vai observar jogadores da dupla Ba-Vi; veja jogos | A TARDE

Sob comando de Dorival Júnior, a comissão técnica da Seleção Brasileira iniciará uma série de observações aos jogadores dos 20 clubes que atuam na elite do futebol brasileiro. Serão observados 27 jogos, entre eles, o Ba-Vi, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais duas partidas envolvendo Bahia e Vitória também estão no roteiro do comandante.

Além do acompanhamento, visitas aos Centros de Treinamentos estão na programação da comissão. O objetivo é definir quem serão os convocados para a disputa da Copa América, que acontecerá em junho, nos Estados Unidos.

"A intenção é aproximar ainda mais o trabalho da nossa Seleção com os clubes brasileiros. Já estamos falando com os profissionais dessas equipes de cada área. Queremos ter algo mais direto com cada clube. Queremos ter uma sintonia fina para quando convocarmos o atleta, sabermos muita informação daquele profissional", comentou o técnico da Seleção.

Confira abaixo os jogos envolvendo Bahia e Vitória:

Domingo, 14

Vitória x Palmeiras, no Barradão - 1ª rodada do Brasileirão

Terça-feira, 16

Bahia x Fluminense, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova - 2ª rodada do Brasileirão

Domingo, 21

Vitória x Bahia, no Barradão - 3ª rodada do Brasileirão