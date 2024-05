Fora de casa, sub-20 do Bahia vence a terceira seguida no Brasileirão | A TARDE

A equipe sub-20 do Bahia foi até o Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional, pela 4ª rodada do Brasileirão da categoria, e ganhou por 3 a 1. Os Pivetes de Aço venceram a terceira partida seguida e se aproximaram do topo da tabela.

Tiago, duas vezes, e Waliffer marcaram os gols do Tricolor, que chegou aos 9 pontos e segue na caça do líder Palmeiras, que tem 12. Na próxima rodada, o Bahia volta a jogar fora de casa, mas contra o Red Bull Bragantino, em partida marcada para o dia 1º de maio.

Sob o comando de Rogério Ferreira, o time que entrou em campo contra o Internacional foi: Pedro; Robert (Wendel), Daniel, Kauã Davi e Alex (Lucas); Sidney (Gerald), Paulo Souto e Vitinho; Tiago, Waliffer (Ruan Pablo) e João Coni (Roger).