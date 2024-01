Fortaleza confirma venda de Caio Alexandre para o Bahia | A TARDE

A novela envolvendo a contratação do volante Caio Alexandre e o Bahia chegou ao capítulo final. Depois de muita especulação e demora no desfecho, que envolveu outras equipes, o Fortaleza anunciou a venda do atleta na tarde desta segunda-feira, 15.

Segundo a nota oficial do Fortaleza, a negociação foi fechada em US$ 5.000.000 (cinco milhões de dólares), aproximadamente R$ 24 milhões e 320 mil, pela cotação atual. Com o Tricolor do Pici ficando com 60% do valor da venda.

Caio Alexandre já é aguardado em Manchester para realizar exames médicos e unir-se ao clube baiano em sua pré-temporada.

O jogador é a terceira contratação do Esquadrão de Aço para a temporada 2024. Antes, Jean Lucas e Everton Ribeiro já haviam sido anunciados.