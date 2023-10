Gilberto destaca importância de gol "diferente" para ajudar o Bahia | A TARDE

O incrível jogo de dez gols diante do Goiás, pela 26ª rodada do Brasileirão, vai demorar para sair da cabeça do torcedor do Bahia. Além do espetáculo para quem estava assistindo, a partida também vai ser inesquecível para quem estava em campo. O lateral Gilberto então tem motivos para isso, já que marcou um golaço do meio de campo que ajudou o Tricolor a voltar para Salvador com os três pontos.

“Fiz um gol muito importante pra minha carreira, muito diferente. Mas foi importante porque precisávamos do triunfo. O torcedor pode esperar o melhor da gente, nossa expectativa é a mais alta possível, faz tempo que a gente não joga em casa, sabemos do tamanho da importância do torcedor pra gente”, disse o jogador em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 16.



O resultado em Goiânia tirou o Bahia da zona de rebaixamento, mas para seguir fora do Z-4 o Tricolor encara dois desafios na Arena Fonte Nova, com apoio do torcedor. Gilberto ressaltou a importância dos triunfos, mas garantiu que pensa em um jogo de cada vez.



“A gente fala bastante no que podemos conseguir com esses dois triunfos. Mas um passo de cada vez. Temos pensado muito no Internacional e depois pensamos no outro. O Rogério tem falado muito da importância dos triunfos”, afirmou o lateral.



Nesta quarta-feira, 18, às 21h30, o Bahia recebe o Internacional em jogo da 27ª rodada do Brasileirão. Na sequência, novamente na Arena Fonte Nova, o Tricolor encara o Fortaleza pela rodada seguinte, com bola rolando a partir das 18h30 de sábado, 21.