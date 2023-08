Goiás vence Cruzeiro e joga o Bahia no Z-4 do Brasileirão

Demorou mas a sequência de resultados negativos do Bahia finalmente cobrou seu preço. Após cinco jogos seguidos sem vencer, com 3 empates e 2 derrotas, a equipe do técnico Renato Paiva acabará essa rodada no Z-4 do Brasileirão.

Com 14 pontos em 16 jogos, o tricolor foi ultrapassado pelo Goiás, que venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo, 22, e empurrou o Bahia para a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Com um desempenho aquém do esperado pelos torcedores, que se empolgaram com a aquisição e os investimentos feitos pelo Grupo City, o Bahia terá uma semana de treinos antes de retornar a campo em busca da recuperação.

O time irá enfrentar o São Paulo no próximo domingo, 30, às 11h no Estádio do Morumbi pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para fechar o turno da competição, o Bahia ainda enfrentará o América-MG, na Fonte Nova no dia 05/08 e o Atlético-MG no dia 13/08.