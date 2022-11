Guardiola e time do City enviam vídeo ao Bahia: "Pensando em vocês"

O Bahia postou em suas redes sociais nesta quinta, 10, um vídeo de jogadores do Manchester City mandando apoio antes do jogo de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, contra o CRB, no último domingo.



No vídeo postado pelo Esquadrão, treinador e jogadores do City aparecem mandando uma mensagem para o elenco tricolor. Guardiola, Ederson, Gundogan e Rodri apareceram no vídeo mandando a mensagem, quem também aparece para mandar a mensagem é o CEO do Grupo City Ferran Soriano.

“Para todos os nossos amigos no Bahia, desejo a vocês a melhor sorte do mundo no fim de semana, para que consigam o acesso para primeira divisão. Nós estamos todos pensando em vocês, vão em frente”, disse Guardiola.

O CEO do City na mensagem já chama o Bahia de novos amigos, dando a entender que falta pouco para o Grupo City assinar com o Tricolor.

“Olá meu novos amigos do Bahia Venho aqui mandar uma mensagem para vocês, venho desejar muita sorte no último jogo do campeonato. O Bahia merece sem dúvida o acesso para a Série A”. Falou o chefe do Grupo City.