Guardiola elogia Ceni e recebe convite do Bahia para vir ao Brasil | A TARDE

Em pré-temporada no centro de treinamento do Manchester City desde a última terça-feira, 9, o Bahia virou assunto na entrevista coletiva de Pep Guardiola. O técnico do time inglês falava sobre a preparação para o jogo contra o Newcastle, mas foi questionado sobre a interação com o Tricolor e abriu o sorriso ao comentar sobre receber os brasileiros.

“Eles são parte do City Football Group e o clube está um pouco focado em ajudá-los dentro do que pode ser feito, com ideias e sugestões, mas no fim, o Rogério tem feito um bom trabalho e foi ótimo recebê-lo aqui”, iniciou Guardiola.

“Ele [Rogério Ceni] é uma lenda. O que ele fez como goleiro, e eu não estou falando só das defesas, mas pelos gols que ele marcou sendo goleiro. É uma verdadeira lenda, foi uma honra para mim conhecê-lo”, complementou o espanhol.

Na sequência, Guardiola lamentou que a delegação do Bahia tenha ido para a Inglaterra no inverno, que de acordo com ele, não é a melhor época do ano para ir ao país.

“Talvez não tenha sido a melhor época para vir. Talvez na primavera ou no verão seja um pouco melhor, mas foi bom tê-los aqui e talvez eles nos recompensem e nos convidem para ir ao Brasil no futuro”, concluiu Pep.

O Bahia, por meio de sua conta oficial no “X”, não perdeu tempo e tratou de fazer o convite para o treinador e sua equipe visitarem Salvador.

A delegação do Bahia segue na Europa até o dia 21 de janeiro. Com o elenco em pré-temporada internacional, o Tricolor vai entrar em campo com a equipe sub-20 nas partidas contra Jequié e Atlético de Alagoinhas, nos dias 17 e 21 de janeiro, respectivamente.