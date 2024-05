Iago sobre projeto do Bahia: "Seremos uma das três melhores equipes" | A TARDE

Novo reforço para a lateral-esquerda do Bahia, Iago Borduchi está se despedindo do Ausburg, da Alemanha, após cinco temporadas. Recentemente, ele foi homenageado pelo agora ex-clube e está de malas prontas para retornar ao Brasil. Em entrevista concedida ao site oficial do clube alemão, ele explicou o motivo para retornar ao país.

"Em primeiro lugar, voltarei ao Brasil por causa da minha família. Minha esposa e eu moramos com nossos dois filhos no centro de Augsburg, e gostamos muito da cidade, mas no final das contas é muito importante para eles voltarem a ter contato com pessoas de nossa terra natal", falou o defensor.

O Grupo City, conglomeraodo que gere o futebol do Bahia, tem metas audaciosas para as próximas temporadas. Motivado, Iago tem consciência do projeto que lhe foi apresentado e crava que o Esquadrão estará entre as melhores equipes do país de dois a três anos.

"Não é irrealista dizer que em dois ou três anos seremos uma das três melhores equipes brasileiras. Eu gostaria de trabalhar para atingir esse objetivo com todas as minhas forças", declarou.

Iago Borduchi tem 26 anos e é natural de Monte Azul Paulista, interior de São Paulo. Ele começou a sua carreira nas categorias de base do Internacional, onde se profissionalizou e na sequência seguiu para o Augsburg. O vínculo com o Bahia terá validade de 1° de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Iago chega para disputar a posição com Ryan e Luciano Juba, que é o titular na lateral-esquerda. No setor, já atuaram Caio Roque (que já foi emprestado ao Londrina), além do volante Rezende e do lateral-direito Cicinho.

