"Importante para essa reta final", diz Cauly sobre vencer o São Paulo | A TARDE

Principal referência técnica do Bahia em 2023, o meia Cauly concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 28. Questionado inicialmente se a goleada diante do Corinthians fora de casa causou surpresa, ele acredita que o time estava focado em vencer.

"Acho que não tem surpresa chegar e fazer um grande jogo com a mesma mentalidade do último jogo e vencer o jogo", disse.

Ainda repercutindo o jogo contra o Corinthians, Cauly deixa a responsabilidade da escalação sobre Rogério Ceni. Na ocasião, a equipe atuou sem um centroavante de referência no ataque e explorou a velocidade da equipe. Com isso, o camisa 8 Tricolor jogou mais solto e sem responsabilidade na marcação.

"Isso quem vai decidir é o treinador. Acho que contra o Corinthians a gente viu que encaixou muito bem. Mas cada jogo é diferente e escreve a sua própria história. Então o treinador vai preparar a gente para o São Paulo", explicou.

Elogiado pelo desempenho individual no Brasileirão, Cauly afirma que o objetivo do time e deixar o Bahia na elite do futebol nacional.

"Acho que, pra mim, não adiantaria muito ter feito um bom campeonato se a gente não conseguir manter o Bahia na Série A, então, como eu falei, tá tudo nas nossas mãos, a gente vai dar o máximo aí pra conseguir esse objetivo aí, que é o objetivo principal", detalhou.

Cauly elogiou o São Paulo, adversário desta quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova. Ele destacou que a preparação será fundamental nos próximos três jogos que o Esquadrão tem pela frente.

"A gente sabe como foi o primeiro jogo lá. Chegar bem preparado. Como eu falei, são três finais que a gente tem que ir para ganhar. E é isso. Confiante dentro de casa, com a nossa torcida, a gente vai atrás desse triunfo", destacou.

O Bahia teve dias a mais de descanso que o São Paulo, por conta da data Fifa. Cauly ressaltou que os dias de trabalho a mais da Cidade Tricolor fizeram a diferença.

"Acho que a gente tem uma vantagem que a gente teve dois dias a mais do que o São Paulo de descanso. E antes disso, com a data Fifa, acho que fez bem para os jogadores ter trabalhado bem, ter descansado um pouco mais. Eu acho que não vai influenciar", salientou.

O São Paulo ainda não venceu fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Cauly utilizou como exemplo o triunfo contra o Corinthians, onde o Bahia não tinha vencido. Para ele, são apenas números.

"Eu acho que isso é uma estatística desse ano, mas não vai importar muito. A gente também não tinha vencido lá na casa do Corinthians, então a gente tem que entrar bem ligado no jogo, que isso não importa. É uma estatística, como eu falei, mas a gente vai querer deixar esses três pontos aqui em casa com a nossa torcida, que vai ser muito importante para essa reta final", concluiu.