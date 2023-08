Ingressos para Bahia x América-MG começam a ser vendidos nesta quarta

O Bahia vai iniciar nesta quarta-feira, 2, a venda dos ingressos para o jogo contra o América-MG, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada, no próximo domingo, 6, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O primeiro dia de vendas é exclusivo para os sócios, que terão a vantagem de adquirir um bilhete com 50% de desconto através da internet, na modalidade sem acesso garantido, ou nos pontos de venda externos. Ambas as opções estarão disponíveis a partir das 10h.

Para os torcedores que ainda não são sócios ou que necessitam de ingressos adicionais, existem várias opções disponíveis. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Arena, em quatro pontos de venda físicos e na bilheteria da própria Fonte Nova.

Além disso, haverá uma cota promocional no setor Sudeste, com ingressos a preços especiais de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Para crianças de até 11 anos, há a possibilidade de gratuidade, seguindo a idade limite do plano de sócio-mirim Esquadrãozinho. No entanto, é importante ressaltar que essa exceção não se aplica aos camarotes e ao Lounge Premium, onde a gratuidade é permitida até os 6 anos. Crianças de 7 a 11 anos pagam R$ 65 e os ingressos são vendidos apenas na Arena.

A venda de ingressos para a torcida visitante ocorrerá pela internet e na Bilheteria Leste no dia do jogo, a partir das 13h45.

Confira a programação completa:

QUARTA-FEIRA 2– (exclusivo para sócios)

Internet – A partir das 10h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 10h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 10h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 10h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 10h às 19h

QUINTA E SEXTA, 3 e 4

Internet – 24h (A partir das 10h de quinta para o público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria do Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

SÁBADO, 5

Internet – 24h

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria do Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 18h

DOMINGO, 6

Internet - até às 18h30

Fonte Nova – 10h às 19h45 (Bilheteria do Dique)

Fonte Nova – 15h45 às 19h45 (Bilheteria do Norte)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h

Torcida Visitante – A partir das 13h45 (Bilheteria Leste da Fonte Nova)