Internacional x Bahia: onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

Após perder o título estadual e conseguir garantir uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste em uma semana, o Bahia muda a chave e foca na estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. O primeiro encontro será contra o Internacional, em jogo programado para sábado, 13, às 18h30, no Beira-Rio.

Bahia:

O Tricolor chega para o Campeonato Brasileiro cercado de expectativa. O time investiu para as chegadas dos meias Jean Lucas (ex-Santos), Caio Alexandre (ex-Fortaleza) e Everton Ribeiro (ex-Flamengo), porém, o desempenho do time em campo está gerando um questionamento sobre o trabalho do técnico Rogério Ceni, principalmente após o desempenho contra o Vitória nos clássicos que decidiram o estadual.

Internacional:

Do lado do Colorado a pressão ainda é maior. A equipe investiu alto para a temporada com as chegadas de Borré, Alario, Fernando e Thiago Maia, porém, não conseguiu chegar na final do estadual e amarga insucesso na Copa Sul-Americana, com um empate em caso. A partida pode pesar na permanência do técnico Coudet.

Onde assistir

Transmissão: Premiere

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique, Maurício e Gustavo Prado; Wesley (Wanderson) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Victor Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel (Luciano Juba) e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA)PE

Árbitro Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior-PE

Árbitro Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa-RN

Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior-PE

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)SP