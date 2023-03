Itabuna vence Bahia em primeira partida da semifinal do Baianão

Itabuna e Bahia se enfrentaram na tarde deste sábado, 11, em Camacã, em jogo válido pela primeira rodada da semifinal do Campeonato Baiano. Jogando em casa, o clube do interior venceu pelo placar de 1 a 0 e garantiu a vantagem para o segundo jogo da decisão.

O único gol da partida foi marcado no segundo tempo pelo zagueiro Jan Pieter, que subiu mais que a defesa do Bahia para colocar o Itabuna em vantagem na busca por uma vaga na final.

Bahia e Itabuna jogam novamente no próximo sábado, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova. Para garantir vaga na final, o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença. Um empate coloca o clube do interior na decisão do Campeonato Baiano.

Antes, o Bahia enfrenta a equipe do Fluminense-PI, na terça-feira, 14, às 21h30, pela Copa do Nordeste.

O JOGO

Aos dois minutos, o atacante Vitor Jacaré invadiu a área do Itabuna e finalizou com força, mas o zagueiro afastou o perigo. Com a primeira etapa equilibrada, as equipes tiveram poucas chances reais de gol.

Aos 29 minutos, Biel tentou aproveitar rebote de finalização de Acevedo, mas o goleiro Thiago Passos fez a defesa. A nova oportunidade do Bahia só aconteceu aos 40', quando Biel deixou Lucimário no chão e tentou passe para Jacaré, que não conseguiu concluir.

A primeira etapa terminou morna, sem grandes emoções e com o resultado empatado em 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou diferente. Mais ofensivo, o Itabuna criou oportunidades de abrir o placar. Logo aos dois minutos, Alex Sandre caiu dentro da área e ficou pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Aos cinco', Hitalo recebeu na cara do gol. O atacante tocou fraco e o goleiro Marcos Felipe defendeu.

Aos 20', o Bahia ficou muito perto de abrir o placar. Em cobrança de escanteio de Daniel, Goulart desviou de letra e Gabriel Xavier tentou empurrar para o gol, mas o goleiro Thiago Passos chegou primeiro e conseguiu salvar o Itabuna.

Aos 25', Biel recebeu belo passe de Cauly e o goleiro Thiago Passos defendeu novamente. O clube da casa abriu o placar aos 28 minutos, quando Jan Pieter aproveitou escanteio cobrado por Alex Sandre para colocar o Itabuna em vantagem.

Aos 49 minutos, Biel foi derrubado próximo a área do Itabuna e o árbitro marcou falta. Na cobrança de Diego Rosa, o goleiro Thiago Passos defendeu.

FICHA TÉCNICA

Itabuna x Bahia

Campeonato Baiano - Semifinal - 1º jogo

Local: Antônio Elias Ribeiro, em Camacã

Data: 11/03/2023 (sábado)

Horário: 16h

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira

Quarto árbitro: Moisés Ferreira Simão

Cartões Amarelos: Jan Pieter, Lucimário, Cacique e Cesinha (ITA); Rezende e Gabriel Xavier (BAH)

Gols: Jan Pieter (ITA)

Itabuna: Thiago Passos; Deivinho, Jan Pieter, Lucimário e Elivelton Recife; Hebert, João Neto (Cacique), Matheus Chaves (Joadson Bola), Alex Sandre; Cesinha e Hitalo (Flávio)

Bahia: Marcos Felipe; André, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia (Jhoanner Chávez); Rezende (Diego Rosa), Acevedo (Ryan) e Daniel (Cauly); Jacaré, Biel e Ricardo Goulart. Técnico: Renato Paiva.