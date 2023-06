Jogador do Bahia é convocado pra Seleção Sub-17

O volante Sidney, um dos destaques do time Sub-20 do Bahia, foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17. O Brasil vai disputar dois amistosos do Brasil contra o México. Os confrontos estão marcados para os dias 27 e 30 de junho.

Sidney tem 16 anos e mostra ter potencial nos jogos disputados no Esquadrão de Aço nos últimos tempos. Ele é um dos pilares do meio de campo da equipe Sub-20, que é treinada por Rogério Ferreira, que celebrou a convocação do jovem atleta.

“Essa convocação do Sidão representa muita coisa. Ele é um exemplo de trabalho, um atleta inquestionável. Todos os atletas, não só da categoria dele, como das outras categorias, se inspiram nele por ver um deles desempenhado da maneira como ele vem desempenhando, para queimar etapas como ele queimou, tendo apenas 16 anos e sendo titular do sub-20, e tudo que ele segue fazendo da mesma forma no dia a dia”, disse Rogério.

Rogério Ferreira comentou sobre a importância dessa convocação para as divisões de base do Esquadrão de Aço.

“Pra gente como comissão e para o clube em si, pelo momento que o clube vive, pelas mudanças já num curto prazo, ter um jogador como ele que quebra vários paradigmas, um perfil menor que parece ser frágil, mas que de frágil não tem nada, e que mentalmente é gigante. Então acho que é fundamental para que a gente entenda o quão grande o Bahia é e quanto perto está o próximo passo. Eu acho que ele vai servir de inspiração e exemplo para que em um futuro muito próximo a gente tenha muitos outros convocados e que isso se torne cada vez mais normal e comum pra gente”, pontuou.

Após o título do Sul-Americano Sub-17, essa é a primeira convocação do técnico Phelipe Leal. Campeão da Concacaf, o México também se prepara para a disputa do mundial da categoria.