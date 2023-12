Juntando os cacos, Bahia foca no duelo contra o América-MG | A TARDE

Menos de 24 horas após a derrota para o São Paulo, por 1 a 0 em jogo realizado na última quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova, o elenco do Bahia voltou aos treinamentos visando o duelo contra o América-MG, em partida programada para domingo, às 18h30, na Arena Independência.

Antes da bola rola no gramado do CT Evaristo de Macedo, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo. Enquanto isso, o restante dos atletas trabalhou no Campo 2. Com campo reduzido, Rogério Ceni comandou uma atividade de 6 contra 6.

Ausência da atividade e é preocupação para o jogo contra o Coelho, o atacante Ademir, com dores no ombro, realizou exame de imagem e fez tratamento na fisioterapia.

A derrota contra o São Paulo fez com que o Bahia permanecesse na 17ª colocação, com 41 pontos, e precisando vencer os próximos confrontos para, a depender dos resultados dos seus adversários, para se livrar da zona de rebaixamento.