Kanu cita "erros bobos" em derrota para o Santos na Fonte Nova

O Bahia frustrou as expectativas dos mais de 41 apaixonados torcedores que estiveram na Arena Fonte Nova, na última segunda-feira, 18. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni perdeu de virada para o Santos por 2 a 1, em confronto direto para escapar do Z-4, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após o apito final, o zagueiro Kanu conversou com a imprensa. Para o camisa 4 do Esquadrão de Aço, a equipe perdeu uma oportunidade de uma sequência positiva por conta de vacilos. Apesar do revés em casa, ele se mostra confiante na sequência do trabalho do técnico Rogério Ceni.

"Não tem explicação. Pedir desculpas ao torcedor que compareceu e que sempre comparece. A gente tinha tudo pra engatar uma boa sequência, mudar essa história. Mas, a gente ainda teima em alguns erros bobos e isso vai nos penalizando. Vamos manter a guarda alta, o trabalho do Ceni está começando e a gente tem muita esperança de que tudo vai terminar bem", disse o capitão Tricolor em entrevista ao canal Premiere.

O Tricolor segue na 15ª posição, com 25 pontos somados. O Bahia volta a campo no próximo final de semana. O time azul, vermelho e branco viaja até o Rio de Janeiro e visita o Flamengo, em jogo marcado para o dia 30 de setembro, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.