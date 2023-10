"Me sinto confortável", revela Ratão sobre atuar como centroavante | A TARDE

A má fase do Bahia na Série A passa pelo momento complicado dos seus atacantes. Everaldo e Vinícius Mingotti são alvos de críticas da fiel torcida Tricolor. Atuando como extrema, Rafael Ratão revelou um bate papo com Rogério Ceni e se coloa a disposição para atuar como referência no ataque.

"Sim, me sinto confortável. Desde a minha época de base já joguei nas três funções (no ataque). Já falei aqui que não tem problema. Mas tem que respeitar que tem o Everaldo, Mingotti. Sempre joguei pelo lado esquerdo. Mas já falei com Ceni, ele falou comigo, que às vezes vai me testar de 9", disse Ratão em coletiva.

Rafael Ratão finalizou duas vezes no gol do Flamengo na última partida. Outra oportunidade foi nos pés de Luciano Juba, que parou nas mãos de Rossi. O camisa 11 do Esquadrão diz que o trabalho de Rogério Ceni está sendo assimilado pelo grupo e que os resultados virão.

"Tudo é um conjunto. Não é só a defesa que erra quando toma gol. Tem três semanas que estamos fazendo trabalho com Ceni. Deu para ver a diferença no jogo contra o Flamengo, um time mais compacto e sabendo o que tinha que fazer em campo. Evolução já deu para ver. É seguir trabalhando, acertando o que tem que acertar", comentou.

Vindo de um bom momento no Toulouse, Ratão admitiu que também viveu um momentos de dificuldade na equipe francesa. Para ele, o foco do grupo é trabalhar para sair dessa má fase.

"É difícil. Quando cheguei na Europa também foi difícil, situação de lesão. Mas com trabalho e sequência fui ganhando títulos. Agora, no Bahia, tudo é aprendizado. Temos que passar por momentos difíceis. É seguir trabalhando"

Em confronto direto, o Bahia visita o Goiás no próximo spabado, 7, às 16h, no estádio da Serrinha, pela 26ª rodada do Brasileirão. Para Rafael Ratão, o Tricolor precisa ir até Goiânia com um unico pensamento: Pontuar.

"A gente tem que pontuar, não tem outro segredo. Nossa semana está sendo bem dura, estamos cobrando mais, o Ceni está cobrando mais. É uma situação muito chata. Tenho certeza que o jogo contra eles vai ser importante, uma final para a gente e vamos buscar os três pontos lá", concluiu.