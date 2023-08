Meia Cauly lamenta ficar de fora após lesão confirmada

Referência no time do Bahia na temporada 2023, o meia Cauly lamentou a contusão sofrida na derrota para o Botafogo, em jogo realizado no último domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente, em um momento tão importante da temporada, precisarei ficar de fora alguns dias. Mas faz parte do futebol. Agora, é focar na recuperação pra voltar ainda mais forte. E o quanto antes. Logo logo estaremos juntos outra vez", escreveu.

A confirmação da lesão foi feita na manhã desta terça-feira, 29, após comunicado emitido pelo clube para imprensa.